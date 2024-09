Cremonese-Spezia senza il grande ex: Okereke fuori rosa, si cerca una cessione all’estero

Finito il mercato, David Okereke è rimasto alla Cremonese ma non fa più parte dei piani del club grigiorosso. Il nigeriano non scenderà in campo da ex nella partita di sabato pomeriggio contro lo Spezia, quinta giornata di Serie B, che vedrà la capolista di Luca D’Angelo tornare in quello Zini che negli ultimi due anni ha regalato solo amarezze. Okereke non ci sarà, come l’altro escluso dai piani societari Bertolacci, fin qui mai convocati dal tecnico Stroppa per le prime partite della stagione.

Acquistato a titolo definitivo dal Bruges nell’estate della promozione in Serie A, Okereke aveva raccolto buoni numeri con i grigiorossi, rimanendo anche dopo la retrocessione in Serie B, venendo ceduto in prestito in gennaio al Torino, ancora in Serie A. Rientrato a Cremona, Okereke è finito subito sul mercato, ma non è riuscito a partire entro i termini della sessione, venendo così escluso dai piani dei grigiorossi. Per l’ex cessione più remunerativa della storia dello Spezia (8 milioni più bonus nell’estate 2019, ndr) ora si aprono le porte del mercato estero, tra Turchia ed Emirati, dove Okereke potrebbe finire nei prossimi giorni.

