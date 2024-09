Delitto del trapano, il cold case a una svolta: indagato un carrozziere genovese 60enne

Genova. Nuovo colpo di scena per il cold case dell’omicidio di Luigia Borrelli, l’ex infermiera genovese che si era messa a fare la prostituta per mantenere la famiglia, barbaramente uccisa il 5 settembre 1995, in vico Indoratori 64, nel centro storico di Genova.

Noto come “il delitto del trapano” perché l’utensile fu trovato conficcato nella gola della donna, trovata morta nel basso che utilizzava per prostituirsi, l’omicidio arriva a una svolta: questa mattina gli investigatori della squadra mobile di Genova e della guardia di finanza hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro a carico di un genovese di circa 60 anni, che lavora come dipendente in una carrozzeria. E’ accusato di omicidio e rapina: quel giorno avrebbe rubato anche l’incasso della donna portandole via il portafoglio dopo averla uccisa.

