Dispersi sul Bianco, speranze appese a un filo per Sara Stefanelli e Andrea Galimberti

Genova. “Scala le montagne non perché il mondo possa vederti ma perché tu possa vedere il mondo”. Sulla sua pagina Facebook Sara Stefanelli cita Walter Bonatti. Ha 41 anni ma sembra ancora una ragazzina, è genovese e nutre da tempo una vera passione per i monti e la natura. Da qualche mese aveva iniziato a investire seriamente sulla propria preparazione alpinistica, per salire quelle vette più alte, più difficili: aveva seguito un corso specifico.

Sara Stefanelli ha conosciuto Andrea Galimberti, ingegnere, ultrarunner, ed esperto alpinista, in quell’ambiente. Andrea, 53 anni, comasco, è noto anche nell’ambiente sportivo e “montanaro” genovese: è una di quelle persone a cui piace portare in montagna nuovi appassionati, spesso le sue compagne di cordata sono donne e ragazze. Gli piace divulgare, gli piace raccontare le sue imprese con lunghi diari social. Fa parte del club dei Quattromila: ne ha scalati 62, almeno. Alcuni più volte.

