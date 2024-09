Dopo l’amichevole con la Juve Primavera ora per lo Spezia Women è tempo di esordio in campionato

Amichevole con la Primavera femminile della Juventus per l’Asd Spezia Women. Onorevolissima sconfitta per 2 a 0 quella raccolta dalle spezzine sul rettangolo di gioco di Vinovo. Tutte le atlete a disposizione di mister Salterio hanno avuto occasione di assaggiare il campo. L’undici iniziale: Sensi, Pozzi, Lehmann. Monetini, Duce, Ciccarelli, Dezotti, Lo Vecchio, Buono, Parodi, Codecà. Nella ripresa spazio a Barraza, Scattina Danci, Dehima, Del Freo, Manea, Passalacqua, Lombardo, Vacchino, Sansevieri. E domenica prossima, dopo la prima giornata di riposo dovuta al girone da 15 squadre, lo Spezia Women fa il suo esordio nel campionato di Serie C Gione A 2024/25: avversario di turno il Monterosso, a Bergamo.

