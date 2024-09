“Il bacio freddo della polvere” e “Afasia”, doppia presentazione alla Liberi Tutti

Doppia presentazione alla libreria Liberi Tutti (Via Tommaseo 49, La Spezia). Giovedì 12 settembre alle ore 18.30 si terrà la presentazione del libro Il bacio freddo della polvere di Antonella Grandicelli (Fratelli Frilli editori). Dialoga con l’autrice Simona Albano. “Nel giorno che si apre, il commissario Vassallo tiene stretta nella sua la mano di un bambino – leggiamo nella sinossi -. Davanti ai loro occhi, l’orrore di una mattanza: il corpo martoriato di un uomo senza vita, al fianco una donna imbrattata del suo sangue. L’uomo è Alfredo Pozzo, losco broker finanziario, finito a morire nel letto della sua amante, Mara Zambrano. Un delitto orribile, un facile colpevole. Ma non per Vassallo, che mai crede alle soluzioni facili e che sente nello sguardo del piccolo Mathias una richiesta a cui non riesce a sottrarsi…”.

Seguirà sabato 14 settembre alle ore 18.30 presentazione del libro Afasia dello scrittore e fotografo canadese Douglas A. Cooper (readerforblind). Nel 1992 pubblica il suo primo romanzo, Amnesia, nominato per il Canada First Novel Award e per il Commonwealth Prize. Leggiamo nella presentazione del volume, uscito dopo 17 anni di stesura: “In un mondo in cui la realtà si contorce al tocco di penne e compassi, il Disegnatore osserva l’universo da una prospettiva divina e regna supremo sulla Città, una metropoli viva e pulsante. Con strumenti che fungono da estensioni della sua volontà, traccia con precisione chirurgica linee destinate a plasmare il destino dei suoi abitanti. Tra coloro che si muovono lungo le strade della Città ci sono Adam, un ex lottatore professionista che ha trasformato la coreografia in una forma personale di violenza e Cassara, una fotografa che con il suo lavoro estremo ha devastato più di una vita. Attorno a loro si intrecciano le esistenze di Bay-Meri, consulente finanziario; Rajani, matematica; Maureen, infermiera; Eamon Holloway, il prodigio. E poi c’è la mentore di Eamon, la donna che gli ha insegnato a leggere. In cima a questo intricato tessuto di destini svetta una bambina, simbolo di vita”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com