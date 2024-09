La gara di match-tace “Homerus Claudio Valle” dribbla il maltempo e arriva alla conclusione. La classifica

S i è conclusa sabato la seconda tappa del secondo circuito Homerus Claudio Valle, organizzata anche quest’anno con la collaborazione del Club Nautico di Marina di Carrara. La gara di Match-Race, resa famosa dall’America’s Cup, è disputata da atleti non vedenti e/o ipovedenti che regatano completamente in autonomia, senza alcun aiuto da parte di persone vedenti a bordo dell’imbarcazione. Pressati da previsioni meteo disastrose che subito, fin dall’arrivo degli atleti facevano temere per il buon svolgimento della manifestazione, nonostante il poco vento e un po’ di onda che non permetteva una navigazione proprio ottimale, gli atleti sono riusciti a portare a termine tutti i match in sole due giornate e questo ha permesso di concludere la manifestazione un giorno in anticipo rispetto al previsto, sfuggendo così alle pessime condizioni che erano previste e che si sono verificate nella giornata dell’8 settembre.