Libera Genova, martedì 10 settembre ai Luzzati primo appuntamento sociale

Genova. Martedì 10 settembre 2024 alle ore 17.00 presso l’area Archeologica dei Giardini Luzzati si terrà il primo appuntamento dell’anno sociale 2024/2025 di Libera Genova.

“L’incontro si svolge nel bel mezzo di una campagna elettorale anticipata determinata dalle indagini nei confronti del Presidente della giunta regionale. I capi d’imputazione sono corruzione, finanziamento illecito ai partiti e voto di scambio e su tutto ciò saranno i giudici ad emettere le sentenze.

Questa “tegola” colpisce la credibilità delle istituzioni in un momento in cui molti hanno deciso da tempo di non andare a votare. Il ruolo di Libera è anche quello di contribuire affichè vi sia una maggiore acquisizione di responsabilità da parte dei cittadini attivi nel rivendicare una politica pulita e l’unico modo è quello di riappropriarci della vecchia idea di essere protagonisti della vita politica attraverso la partecipazione. Partecipazione con l’obiettivo di non dare a nessuno una delega in bianco”, si legge in una nota.

