Liceo Klee Barabino, parte l’intervento di manutenzione straordinaria

Genova. Città Metropolitana di Genova prosegue il suo impegno nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici superiori , garantendo l’adeguamento alle più recenti normative tecniche di messa in sicurezza, antisismica, antincendio. Ma non solo.

Oltre ai numerosi interventi già in corso di esecuzione, di cui la parte più importante è rappresentata dai lavori finanziati dal PNRR per un totale complessivo di investimento di 64,9 milioni di euro, Città metropolitana ha avviato le procedure per la realizzazione di un nuovo intervento di manutenzione straordinaria presso l’edificio di Viale Sauli 34, succursale del Liceo Klee Barabino.

» leggi tutto su www.genova24.it