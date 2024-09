Lite tra fidanzati in strada, ventenne prova a lanciarsi nel traffico: bloccata dalla polizia

Genova. Ha provato a buttarsi in mezzo alla strada, tra le macchine, rischiando di essere investita: a bloccarla, una ragazza di vent’anni che stava litigando con il fidanzato, sono stati i poliziotti delle volanti, intervenuti per sedare la discussione.

È successo domenica mattina in via Gramsci. Gli agenti hanno notato la coppia litigare in modo sempre più acceso e, vedendo che stavano passando alle mani, sono intervenuti. Quando hanno cercato di separarli la ragazza ha reagito con violenza, provando a buttarsi in mezzo alla strada.

