Maltempo nell’albenganese, il sindaco Tomatis: “Chiederemo l’intervento dell’esercito per liberare i canali di scolo”

Albenga. “Chiederemo l’intervento dell’esercito”. Con queste parole, il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha comunicato l’intenzione dell’amministrazione comunale di richiedere un’intervento urgente per liberare i canali di scolo, danneggiati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha recentemente colpito l’entroterra ingauno.

In seguito alle violente piogge e inondazioni, diversi canali di scolo e corsi d’acqua che attraversano la Piana albenganese sono stati gravemente compromessi. Il sindaco Tomatis, a margine del tavolo verde organizzato in mattinata per fare il punto sui danni subiti dal comparto agricolo, ha dichiarato: “Dobbiamo mettere in sicurezza i canali inondati, sul cui fondo si è accumulato uno strato di materiale terroso e pietroso, spesso oltre mezzo metro. Questo rappresenta un problema serio”.

» leggi tutto su www.ivg.it