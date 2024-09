“Rivolgo i miei più sentiti complimenti a Stefano Mei per la sua rielezione alla presidenza della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal). Questo risultato testimonia il suo straordinario lavoro, l’impegno e la passione che ha sempre dimostrato per l’atletica e per lo sport in generale. Grazie alla sua dedizione, Stefano ha contribuito a portare l’atletica leggera italiana a livelli di eccellenza, con campioni nazionali che hanno conquistato titoli prestigiosi e stabilito nuovi record. È motivo di grande orgoglio per la nostra città sapere che un nostro concittadino ricopre un ruolo di così grande rilevanza”. In merito alla rielezione di Stefano Mei a presidente nazionale della Fidal, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: “Come amministrazione, siamo particolarmente riconoscenti per il supporto e la collaborazione che Stefano ha dimostrato nei confronti della nostra città, contribuendo in maniera determinante all’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera che si sono svolti proprio alla Spezia. Il suo impegno ci ha permesso di portare avanti un evento di grande rilievo, promuovendo la nostra città come luogo di sport e cultura. L’auspicio è che in futuro molte altre manifestazioni nazionali possano essere svolte al Campo Sportivo Montagna. Rinnoviamo le nostre congratulazioni a Mei, con l’augurio che, sotto la sua guida, l’atletica italiana possa continuare a crescere e che insieme possiamo raggiungere nuovi e importanti traguardi”.

L’articolo Mei rieletto presidente della Fidal, Peracchini: “Pronti a nuove collaborazioni e progetti da sviluppare insieme” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com