Nuovi volontari per la Croce rossa di Ameglia: posti ancora disponibili per i corsi di formazione

Il mondo del soccorso necessita sempre di volontari e l’appello questa volta arriva dalla Croce rossa di Ameglia, diretta dal presidente Daniele Paganini, che da qualche settimana ha aperto le iscrizioni per la nuova campagna di reclutamento “In più ci sei tu”. Diventare un milite è un beneficio per tutti: più soccorritori equivale a maggiori garanzie nei servizi che le associazioni sono chiamate a svolgere.

Sono ancora disponibili posti per le iscrizioni al nuovo corso di reclutamento per volontari della Croce Rossa che avrà inizio l’ 11 Settembre 2024 alle ore 20:00 presso la sede di Piazza Pertini Fiumaretta.

Il corso è aperto per coloro che abbiano compiuto almeno il quattordicesimo anno di età e che hanno voglia non solo di mettere in gioco le proprie risorse a favore dei più vulnerabili ma che siano motivate a sposare l’idea dei Sette Principi Fondamentali, cardini statutari della Croce Rossa Italiana.

L’ associazione dopo un’intensa attività estiva è decisa a confermare la sua presenza sul territorio della val di Magra offrendo un servizio efficiente, di continuità e vicino alla popolazione del territorio con iniziative che vanno oltre al mero soccorso sanitario. “Chiunque fosse interessato ad aderire alla nostra Associazione – spiega il Presidente della Croce Rossa Daniele Paganini – può iscriversi compilando il modulo sul sito https://gaia.cri.it/ (durante la registrazione va indicato il Comitato di Ameglia). Per informazioni relative al corso è possibile contattare il gruppo formazione al numero: 3203686365. E’ possibile anche inviare una mail all’indirizzo formazione@criameglia.it “.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com