Passo dei Casoni, successo per “Stalle aperte”

Larga partecipazione all’iniziativa 2024 di “Stalle Aperte” organizzata dal Comune di Rocchetta di Vara al Passo dei Casoni di Suvero, in collaborazione con l’ associazione Mangia Trekking, la Protezione Civile locale, l’associazione Antichi Sentieri Liguri, e la Proloco. Una iniziativa a scopo sportivo-culturale, di conoscenza e valorizzazione, dei prodotti tipici locali e del territorio verde di montagna. L’evento sviluppatosi su un circuito ad anello di circa 9 chilometri, ha visto i partecipanti (circa duecento) divisi gruppi, camminare con esperti accompagnatori; e quattro aziende agrituristiche (Dei Cacciatori, Fontanafredda, Cuccaro Club, D.LA.JE ) della ricezione turistica locale, supportate dalla Pro Loco, distribuire, dalla prima colazione alla merenda, prodotti tipici e caratteristici, del territorio. L’intera manifestazione si è svolta in un percorso altamente panoramico, su una vasta area ricca di pascoli e nell’ antica pineta di Suvero. Gli organizzatori, considerato anche il gradimento manifestato, desiderano ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, e danno appuntamento a tutti, per ritrovarsi l’anno prossimo con una nuova iniziativa.

