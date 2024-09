Quasi 7 etti di hashish in auto, arresto serale all’Umbertino

Quando i poliziotti si sono avvicinati per chiedergli i documenti è apparso da subito nervoso e insofferente, tanto da consegnare spontaneamente una modica quantità di hashish. Gli agenti della squadra volante della Polizia di Stato lo avevano notato alcuni minuti prima defilarsi con atteggiamento reputato sospetto dietro ad alcuni alberi insieme ad avventori presenti davanti ad un esercizio commerciale del quartiere Umberto I. Il tutto accade alle 21 di ieri quando l’uomo, un cittadino tunisino di 31 anni già conosciuto agli uffici per spaccio di sostanza stupefacente, è stato inviato ad aprire la sua vettura per permettere ai poliziotti di effettuare una perquisizione dalla quale rinvenivano sei panetti e altri frammenti di sostanza stupefacente, sempre del tipo hashish

per un peso totale di 670 gr e due involucri di cellophane contenti un totale di circa 6,50 gr di cocaina nonché un bilancino di precisione. L’uomo veniva accompagnato negli uffici della Questura della Spezia per gli accertamenti previsti, qui il personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica procedeva ad analizzare la sostanza rinvenuta per la quale si procedeva al sequestro. Il 31enne è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente. Questa mattina, durante il processo per direttissima, è stato convalidato l’arresto con misura di custodia cautelare in carcere

