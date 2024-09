Recco: la festa si allunga, stasera stand gastronomici e fuochi artificiali

La “sagra del fuoco” di Recco si allunga. Ed è giusto che sia così dopo il tanto impegno profuso in vista dei 200 anni dall’Incoronazione della Madonna del Suffragio, e l’allerta che ha rovinato parte della celebrazione.

Stasera oltre l’annunciato spettacolo pirotecnico (seconda parte), dalle 19 aprono gli stand gastronomici dei Quartieri. E Trenitalia (Gruppo FS Italiane) su richiesta e grazie al contributo della Regione Liguria, per la “Sagra del Fuoco”, conferma l’effettuazione dei treni straordinari anche per quest’ultimo spettacolo del 9 settembre; ciò per favorire il rientro dopo la fine degli spettacoli pirotecnici; per questo la città ringrazia l’assessore regionale a trasporti e turismo Augusto Sartori.

