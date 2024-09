Regionali, ancora fumata nera per il centrodestra: partita finale Cavo-Rixi per il candidato

Genova. Il vertice romano tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani ha partorito l’ennesima fumata nera per il candidato presidente del centrodestra in Liguria. Ancora nessun accordo tra le forze politiche, ma almeno lo scenario si è semplificato. Solo due nomi, infatti, restano in corsa per traghettare la coalizione al voto: Edoardo Rixi e Ilaria Cavo. A meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto.

Il segretario regionale della Lega ha passato tutto il mese di agosto a negare la sua disponibilità, ripetendo che non poteva disattendere gli impegni presi col governo e che sarebbe stato molto più utile per la Liguria averlo come viceministro a Roma. Poi, negli ultimi giorni, la svolta: “Se decide Roma, se faccio parte di una squadra, io posso fare le mie valutazioni, poi decide il mister chi gioca terzino o a centrocampo. Io non metto veti, l’ho detto più di una volta, dico solo però di non chiuderci però in noi stessi, se no facciamo un errore”. Il mister in questo caso è Giorgia Meloni e pure a livello locale Fratelli d’Italia ha spalancato le porte fin da subito, considerando Rixi come la “prima scelta” per vincere le elezioni.

