Regionali, c’è anche Forza Nuova: mercoledì la presentazione del candidato Angelo Riccobaldi

Genova. Anche la formazione di estrema destra Forza Nuova partecipa alle elezioni regionali in Liguria. La segreteria nazionale ha convocato una conferenza stampa per mercoledì 11 settembre presso i locali del BiBi Service in via XX Settembre.

All’evento, si legge, “sarà presente il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore, che introdurrà ufficialmente il candidato alla presidenza della Regione Liguria, Angelo Riccobaldi, insieme agli altri candidati del movimento e presenterà il programma elettorale di Forza Nuova per la Liguria”. Per ora il movimento politico non ha comunicato l’orario della conferenza stampa, probabilmente per esigenze di ordine pubblico.

