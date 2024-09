Regionali, dopo la spaccatura in Italia Viva Orlando assicura: “Solida componente centrista nella coalizione”

Genova. “Stiamo discutendo, stiamo lavorando e ne stiamo parlando. Ci sarà sicuramente una solida componente di centro nella coalizione, la sua fisionomia sarà definitiva nelle prossime ore, ma si andrà certamente in quella direzione”. Così Andrea Orlando, candidato presidente alle prossime elezioni regionali per il centrosinistra, ha commentato la notizia della netta spaccatura che si è creata tra gli esponenti di Italia Viva in Regione dopo l’annuncio delle dimissioni dal partito da parte di Claudio Regazzoni e Paola Nicora, rispettivamente componenti della cabina di regia a livello regionale e genovese.

L’ex ministro ha partecipato lunedì pomeriggio a un incontro pubblico sulle infrastrutture cui hanno preso parte anche il sindaco di Milano Beppe Sala (in collegamento), il parlamentare europeo Pierfrancesco Maran e il segretario del Psi Enzo Maraio. Inevitabile una domanda su quella che sta assumendo i contorni di una ‘diaspora’, con numerosi esponenti di Italia Viva pronti a lasciare il partito per rinnovare il sostegno al sindaco Marco Bucci dopo il diktat del leader Matteo Renzi: “In Liguria correremo con il centrosinistra”, aveva chiarito, lasciando intendere l’incompatibilità nel sostenere il centrodestra in Comune e il centrosinistra in Regione.

