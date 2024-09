Restaurata la tela di Bolano attribuita al Carpenino, giovedì la presentazione

Giovedì 12 Settembre alle ore 21.30, nella pieve di Santa Maria Assunta di Bolano verrà presentato il restauro del più antico quadro conservato nella parrocchia. La tela, raffigurante la Madonna assisa col Bambino alla presenza di due Santi, è infatti riconducibile al XVI sec. L’impostazione del quadro, tipicamente cinquecentesca, in passato ha fatto ipotizzare una possibile attribuzione al pittore spezzino Antonio da Carpena, meglio conosciuto come il Carpenino, attivo in zona fino alla metà del Cinquecento.

