Riprese cinematografiche a Castelletto, traffico in tilt in circonvallazione a monte

Genova. Traffico in tilt lunedì pomeriggio in circonvallazione a monte per le riprese cinematografiche del film “Colpo Circuito”, thriller scritto da Paolo Fittipaldi, diretto da Anna Antonelli – al suo debutto dietro la macchina da presa – e prodotto da Creations Factory.

La troupe si è posizionata in piazza Villa per girare alcune scene, rendendo necessario un presidio della polizia locale per regolare il traffico. Conseguenza diretta, per consentire il “ciak” gli agenti hanno temporaneamente bloccato la circolazione di auto, scooter e bus per qualche tempo, provocando una lunga coda lungo tutta circonvallazione. Inevitabile anche un capannello di curiosi che ha osservato le operazioni, terminate intorno alle 18.

