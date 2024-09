‘Santa’: valori fuori norma, divieto di balneazione in Ghiaia

Il Sindaco di Santa Margherita, Guglielmo Caversazio, ha firmato oggi un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione in zona Ghiaia a seguito di esito sfavorevole del campionamento routinario di ARPAL eseguito il 6 settembre. Lo rende noto l’amministrazione comunale con una nota.

Il divieto riguarda lo specchio acqueo antistante la spiaggia libera di Via A. Gramsci, dalla scogliera della darsena dell’Hotel Helios – angolo Piazza del Sole fino al pennello di massi in prossimità della foce del Torrente San Siro che delimita la spiaggia libera di Via A. Doria, antistante l’Hotel Lido Palace.

