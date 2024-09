Sciopero Amt, allarme dei sindacati: “Nessuno vuole più fare l’autista, a Genova ne manca il 30%”

Genova. Sempre meno autisti, sempre più difficoltà a garantire il servizio. “O si mettono più risorse oppure il trasporto pubblico è destinato a morire”. I sindacati degli autoferrotranvieri lanciano chiaro l’allarme durante lo sciopero nazionale di otto ore che ha coinvolto anche il personale di Amt Genova con centinaia di dipendenti in presidio davanti alla prefettura. Adesione vicina al 100%, secondo i primi dati comunicati dalle segreterie.

Obiettivo numero uno della protesta il rinnovo del contratto di lavoro scaduto alla fine del 2023. “Negli ultimi vent’anni gli autoferrotranvieri si sono visti tre rinnovi contrattuali, ora diciamo basta – spiega Giuseppe Gulli, segretario organizzativo della Uiltrasporti Liguria -. Un nuovo assunto guadagna 1.100 euro. I servizi in giro per l’Italia si tagliano perché le aziende non trovano più autisti. Un autista non può svegliarsi al mattino, andare a lavorare e prendersi delle sberle in faccia senza che la politica dica nulla”.

» leggi tutto su www.genova24.it