Si è insediato ufficialmente questa mattina il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri della Spezia, il Colonnello Vincenzo Giglio. Originario della provincia di Napoli, 47enne sposato e con due figli, subentra al Colonnello Matteo Gabelloni trasferitosi a Laives (BZ) per assumere il Comando del 7° Reggimento Carabinieri.

Giglio è laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma ed in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha inoltre conseguito il Master in Intelligence presso l’Università della Calabria. Dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ha comandato la seconda Compagnia dell’ottava Brigata Lazio, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, la Compagnia di Roccella Jonica (RC) e di Rimini. Dal 2013 ha svolto una serie di delicati incarichi di staff presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in particolare è stato impiegato negli Ufficio Legislazione, Sicurezza e Trattamento economico.

L’articolo Si è insediato il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri Vincenzo Giglio proviene da Città della Spezia.

