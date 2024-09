Stadio Ferraris, Bucci: “Entro i primi di ottobre pronto il progetto per la riqualificazione”

Genova. Sarà pronto entro i primi giorni di ottobre il progetto di riqualificazione dello stadio Ferraris. Ad annunciarlo è il sindaco Marco Bucci a margine della cerimonia per la partenza dei lavori della Casa della Vela: “Noi siamo pronti ad avere una proposta operativa per la fine di settembre, la porteremo a Roma immediatamente per rispettare le linee guida e le date del ministero”.

Bucci ha confermato che “ci saranno finanziamenti privati” e che lo stadio, esclusa ormai da tempo l’ipotesi di una vendita, verrà dato in concessione mantenendo la proprietà pubblica. La formula, insomma, è quella ormai consolidata del project financing: chi sosterrà l’investimento potrà disporre dell’impianto per un tempo da concordare.

