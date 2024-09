Termina a Misano la stagione Moto-E, Manfredi: “Contento di aver dato sempre il massimo”

Con il Gran Premio di San Marino sulla riviera romagnola, disputato al Misano World Circuit, si conclude la stagione 2024 del Campionato Mondiale MotoE. Il pilota Kevin Manfredi ha raggiunto un nuovo traguardo: è stato l’unico pilota a completare tutte le gare e a conquistare punti in ogni tappa del campionato. Anche nel weekend di casa, la sua velocità è stata ottima, concludendo le prove libere e le qualifiche molto vicino al gruppo di testa in termini di tempi sul giro. È stato un weekend senza respiro nella combattutissima MotoE, caratterizzato da due gare al limite con continui sorpassi e controsorpassi. Dopo aver ottenuto il tredicesimo posto in qualifica, a soli 0,6 decimi dal 4º, Kevin ha chiuso le due manche del sabato rispettivamente in 13ª e 14ª posizione. In gara 1, la caduta del suo compagno di squadra ha staccato il gruppo di testa, compromettendo la possibilità di una rimonta.

Nella seconda gara del pomeriggio invece, il caldo e il gioco delle scie non hanno aiutato il pilota spezzino, facendo salire la pressione della gomma anteriore e causando difficoltà in frenata. Così Kevin: “Non è stata la mia migliore stagione nel mondiale MotoE, ci è sempre mancato qualcosa, ma sono contento di me stesso perché ho sempre dato il massimo, e tutti i presenti lo hanno notato. Avrei voluto ottenere di più, ma quest’anno non è stato possibile. Peccato, perché i podi conquistati lo scorso anno mi avevano dato un’ulteriore carica. Sono stati due anni intensi con la squadra di Simoncelli: abbiamo conquistato due podi, alcuni giri veloci e diverse prime file. Il lavoro svolto insieme mi ha fatto crescere, e anche se questo capitolo si conclude con l’ultimo round, lo porterò sempre con me. La mia stagione non è però ancora finita, e ora voglio concentrarmi sulle nuove sfide, per tornare a lottare per le posizioni che contano nel 2025”. Kevin Manfredi ringrazia tutti gli sponsor e i partner tecnici per il loro supporto nella stagione 2024.

