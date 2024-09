TPL Linea: al via gli abbonamenti online per gli studenti savonesi

Savona. E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno scolastico e con l’entrata in vigore degli orari invernali e scolastici per gli studenti della provincia di Savona è già tempo di abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale.

L’attuale sistema tariffario prevede determinate tipologie di abbonamento – con validità dal 16 settembre fino al 10 giugno: abbonamento studenti zona rosa/blu/arancione/verde da 220 euro; abbonamento studenti zona viola/marrone/azzurra da 270 euro; abbonamento studenti zona gialla da 315 euro. (La zona gialla è l’unica che riguarda come copertura territoriale l’intera provincia savonese).

