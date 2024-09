Trasporto pubblico Atc salta la firma sul servizio in subappalto. Si decide tutto in Prefettura

Tanto tuonò che piovve. La temuta fumata nera all’atto della firma sul contratto per l’ufficializzazione del passaggio del 30 per cento del servizio di trasporto pubblico in subappalto da parte di Atc esercizio a favore dell’Ati costituita all’uopo da Trotta e Rccietelli non c’è stata. L’appuntamento tra i vertici della partecipata spezzina e il binomio che avrebbe dovuto prendere il posto di Saca – Seal è andato deserto. Il termine ultimo, controverso in base alle differenti visioni di maggioranza e opposizione, sarebbe scaduto proprio oggi, ma le aziende subentranti non si sono presentate di fronte al notaio, lasciando Atc col cerino in mano.

L’incontro di sabato scorso di fronte al prefetto Maria Luisa Invensini aveva lasciato aperto per oggi pomeriggio l’ultimo spiraglio per arrivare a una composizione di una situazione che di giorno in giorno si era manifestata sempre più complessa e che aveva visto l’amministrazione comunale e la maggioranza di centrodestra fiduciose sull’esito della vicenda. Ma oggi, con l’assenza dei nuovi affidatari di fronte al notaio che avrebbe dovuto dare vita al nuovo corso, è risultato evidente che la fiducia non era del tutto ben riposta.

Dopo la proroga in extremis sul servizio da parte di Seal decisa nel corso dell’incontro in prefettura di sabato su sollecitazione del prefetto, Trotta e Riccitelli avrebbero dovuto prendere in mano la partita e fugare ogni dubbio sul futuro del 30 per cento del servizio di trasporto pubblico provinciale. Ma così non è stato, e tutto viene rimandato a domani, quando la decisione sarà nelle mani dell’ente di Via Veneto, ce potrà riavvolgere il nastro di mesi, dando ragione a chi aveva manifestato forti dubbi su tutta la vicenda.

“Oggi era l’ultimo giorno utile per la sottoscrizione del contratto tra Atc e le aziende vincitrici dell’appalto per l’assegnazione del subappalto.

Da notizie che ci sono pervenute sembrerebbe che il contratto tra le parti non sia stato siglato – affermano i lavoratori Seal, da sempre comprensibilmente attenti agli sviluppi della vicenda – . Rimaniamo basiti e sconcertati da ciò che è avvenuto, soprattutto dopo le dichiarazioni dell’assessore alla Mobilità che insieme al sindaco e ai consiglieri di maggioranza assicurava che nella data del 8 settembre con certezza sarebbe avvenuta la firma del contratto. In vista della convocazione da parte del prefetto delle aziende interessate prevista per la data di domani siamo a chiedere al prefetto la possibilità di tornare a svolgere il nostro lavoro con la tranquillità e sicurezza che abbiamo sempre avuto in questi ultimi 20 anni. Si è scritta la pagina più nera del trasporto pubblico locale spezzino. Sperando che chi ha commesso errori paghi con le dimissioni o con il declassamento lavorativo, auspichiamo che al più presto si possa tornare a offrire un servizio efficiente all’utenza e che possa diventare un fiore all’occhiello a livello nazionale”, concludono i lavoratori di Seal che nel frattempo ha assistito all’esodo di molti lavoratori, impauriti da prospettive occupazionali che di giorno in giorno si sono mostrate più drammaticamente concrete.

