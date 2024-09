Valbormida, studenti pendolari per Mondovì messi a dura prova dal nuovo orario scolastico

Valbormida. Pendolari sempre più svantaggiati, questa volta a lamentare la carenza di viaggi sulla tratta ferroviaria Savona-Torino sono i numerosi studenti iscritti nelle scuole di Mondovì. Ma, per una volta, la causa dei disagi non è Trenitalia bensì la direzione didattica dei vari istituti della città monregalese del Piemonte. E’ stato infatti deciso un orario comune per tutte le scuole, ovunque è abolita la frequenza del sabato mattina ed è così prevista l’uscita dei ragazzi alle 13.40 (anzichè alle 13.05 come in precedenza).

“In questo modo, però, i numerosi studenti dell’Alberghiero Giolitti-Bellisario e dell’Istituto tecnico Agrario, perderebbero la corsa delle 13.28 con arrivo a San Giuseppe di Cairo alle 14.12. La Valbormida risulta sempre più scomoda per raggiungere i centri maggiori. Certi indirizzi scolastici sono a chilometri di distanza e molte famiglie, in questi anni, hanno scelto di rivolgersi al Piemonte, con non pochi sacrifici, anche per le corse dirette dei treni. Se optassimo per la Riviera, infatti, molte volte i ragazzi dovrebbero attendere la coincidenza e cambiare convoglio a Savona”, afferma il gruppo di genitori sul piede di guerra per difendere il diritto allo studio dei giovani che vivono in un territorio sempre più “periferico”.

