“Vivere in Liguria e lavorare a Milano? Sì può, ma Genova non sarà un dormitorio”: Beppe Sala ‘spinge’ sulle infrastrutture

Genova. “Oggi a Milano c’è tanto lavoro e non ci sono abbastanza case, perché uno non dovrebbe lavorare a Milano e vivere a Genova?”. A ribadire la necessità di investire sulle infrastrutture per collegare il capoluogo lombardo a quello ligure è proprio il sindaco meneghino Beppe Sala, che ospite (in collegamento) di un convegno pubblico sul tema ha detto di “avere molto a cuore” il territorio ligure.

“Sono molto legato alla Liguria – ha detto Sala – la mia ambizione è bilanciare di più, col tempo, la vita tra Milano, la Liguria e la mia casa a Zoagli, ed è per questo ho a cuore la Liguria. Vedo grandi potenzialità in questo territorio, e non vedo la staticità del passato. Il momento è propizio e dobbiamo partire da logistica e mobilità, dobbiamo essere molto determinati e fare di più e meglio”.

