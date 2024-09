A Sarzana è ripartita l’attività della scuola di danza “My dance crew”

Sono ripresi ieri i corsi della scuola di danza M.D.C. MY DANCE CREW di via Posta Vecchia a Sarzana. Un’offerta ampia per chi ama la danza e vuole divertirsi imparando nuovi stili. All’interno della scuola si può infatti scegliere fra Hip Hop, Babystyle, Danza Moderna, Disco Dance, Break dance, Street dance show e da ottobre Hip Hop per adulti”. “Le nostre due sale ampie e climatizzate sono il luogo ideale per allenarsi e divertirsi – ricorda Melinda Rodosti – sia in gruppo che con lezioni individuali. Che tu sia un principiante o un ballerino esperto, troverai il corso perfetto per te. Offriamo anche corsi a livello agonistico per chi vuole sfidarsi e crescere nel mondo della danza. Non perdere l’occasione: le prime due lezioni sono gratuite! Contattaci subito al numero 389 050 3805”.

