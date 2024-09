Alberi tagliati, la polemica tiene banco a Tursi: all’esterno ancora un presidio di protesta

Genova. Tengono ancora banco a Tursi le polemiche sul taglio di alberi e in generale sulla gestione del verde urbano da parte di Aster. Dopo la vicenda dei pini di viale Thaon di Revel a infiammare gli ambientalisti sono stati altri abbattimenti in via Costanzi sulle alture di Oregina (ma si trattava di un terreno privato) e i timori (smentiti) sul destino degli aranci di viale Modugno e via Vespucci nella zona collinare di Pegli.

Fuori da palazzo Tursi una decina di persone ha risposto alla chiamata del Circolo Nuova Ecologia per una nuova protesta dopo quella andata in scena la scorsa settimana sotto il Matitone durante la riunione della Consulta del verde. “Qui si tagliano gli alberi, Bucci = Attila”, il testo di uno degli striscioni esposti in via Garibaldi.

