Atc, Natale: “Il centrodestra firma la pagina più nera nella storia del tpl spezzino”

“Il centrodestra ligure ha firmato ieri sera la pagina più nera nella storia del trasporto pubblico spezzino. La mancata firma dell’accordo di subappalto per il 30% del servizio lascia in un limbo i lavoratori e rischia di isolare interi pezzi del territorio provinciale che sono serviti da quelle linee. Ancora una volta sono i cittadini a pagare l’incapacità di questa classe politica”. Lo dice Davide Natale, segretario ligure del Partito Democratico e consigliere regionale.

“Il completo fallimento di Peracchini, in qualità di sindaco della Spezia e presidente della Provincia, è evidente. Solo otto giorni fa parlava di ‘speculazioni politiche, illazioni e polemici travisamenti della realtà’, minimizzando i disagi patiti degli utenti per tutta l’estate e assicurando che l’8 settembre sarebbe magicamente arrivata la firma che avrebbe messo tutto a posto – ricorda Natale -. Oggi invece ci troviamo con la questione in mano alla Prefettura. Una situazione scandalosa”.

