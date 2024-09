Atletica leggera, tutto pronto per un Meeting della Torretta di altissimo livello

Savona. Si sta per concludere una stagione storica per l’atletica alla Fontanassa di Savona con il miglior Meeting della Torretta di sempre. Il 2024 del centro sportivo “Giulio Ottolia”, iniziato in aprile con una partecipatissima fase provinciale dei Campionati Studenteschi, ha vissuto il proprio climax il 15 maggio in una giornata epica per l’atletica italiana nel Meeting internazionale Città di Savona (tre record italiani, un record mondiale Under 20 e un limite mondiale al limite dei 16 anni nel giro di due ore!), ma è pronto a vivere un altro appuntamento destinato a regalare emozioni e prestazioni di rilievo.

Mercoledì 11 settembre (inizio ore 16) l’ottava edizione del Meeting della Torretta, manifestazione interregionale organizzata dall’Atletica Savona con la collaborazione del CUS Genova e i patrocini di Comune di Savona e Coni Liguria, attenderà in pista e in pedana atleti di livello nazionale e internazionale.

