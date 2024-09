Calcio/ Derby della Lanterna: scatta la prevendita per i tifosi del Genoa

Scatta la prevendita per i tifosi del Genoa relativo al derby di Coppa Italia in programma il 25 settembre alle 21. Per gli abbonati di Nord, Laterale, Distinti e Tribuna da mercoledì 11 al 18. Prelazioni Abbonati Zena da 19/09 a 22/09

Ogni abbonato può acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi per altri intestatari di abbonamento, se in possesso delle relative documentazioni per l’acquisizione tramite la rete vendita.

Canali Vendita

Online: genoacfc.vivaticket.it

Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova

Genoa Store Via Vittorio Veneto 48 – Chiavari

Ricevitorie Vivaticket

