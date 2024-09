Chiavari: stasera a Villa Rocca Andrea Bacchetti e Dado Moroni

“Settembre in arena”. È il titolo della rassegna musicale che si svolge all’interno del parco di Villa Rocca. Questa sera, martedì 10 settembre, alle 21 sono in scena “Two pianos, one soul” di Dado Moroni e Andrea Bacchetti, una serata dedicata alle contaminazioni classiche e jazz. I due famosi artisti genovesi, con importanti collaborazioni alle spalle, daranno vita ad una performance unica. Bacchetti, pianista classico, suonerà arie famose, da Bach ai giorni nostri, alle quali Moroni, collega jazz, risponderà con improvvisazioni.

