Coppa Italia Promozione, Carcarese bifronte contro il Millesimo. Battistel: “Della prima frazione non mi porto via niente se gli errori su cui lavorare”

Carcare. Una Carcarese bifronte. È questo in estrema sintesi il verdetto emerso dal match disputato domenica contro il Millesimo valevole per la Coppa Italia Promozione, una sfida terminata 2-2 con i biancorossi costretti a rimontare in 10 uomini dopo essere andati sul doppio svantaggio.

“Siamo partiti male – commenta mister Michele Battistel ai microfoni del club -, nel primo tempo siamo stati troppo deboli sui contrasti. Ho visto troppa attesa quando avevamo la palla, pensavamo troppo a cosa fare. Sul primo gol subito abbiamo commesso un errore importante, abbiamo animato gli avversari accusando il colpo. Della prima frazione non mi porto via niente se non degli errori su cui lavorare”.

