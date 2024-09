Danni da maltempo a Ceriale, la minoranza: “Silenzio dell’amministrazione fa paura. A rischio 4,5 milioni di finanziamento”

Ceriale. Danni da maltempo: è bagarre a Ceriale, dove la minoranza compatta è partita all’attacco dell’amministrazione accusata di “immobilismo, in un clima di silenzio che fa paura”.

“Sono ormai trascorsi cinque giorni dal momento in cui il maltempo ha causato danni non solo alla vicina Albenga ma anche a Ceriale, ad alcune aziende agricole che vi operano, ad alcune attività, nonché ad alcuni privati, ma purtroppo l’amministrazione comunale non ha attivato alcun tipo di iniziativa”, si legge in una nota a firma dei consiglieri Piercarlo Nervo, Eugenio Maineri, Antonello Mazzone e Fabrizio Dani.

