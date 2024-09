Delitto del trapano, i pm chiedono di arrestare il carrozziere indagato per l’omicidio di Luigia Borrelli

Genova. Avrebbe ucciso Maria Luigia Borrelli con l’obiettivo di rapinarla agendo quindi per futili motivi e crudeltà come dimostrano i 15 fori di trapano rilevati sul collo e sul torace della ex infermiera uccisa il 5 settembre 1995 in Vico degli indo tori nel centro storico di Genova. La donna era stata precedentemente colpita a calci e pugni e poi con uno sgabello che l’ha tramortita.

Per questo la Procura Di Genova, che per quel delitto ha iscritto nel registro degli indagati un carrozziere di 65 anni che vive nel quartiere di Marassi, aveva chiesto la custodia cautelare, che a luglio è starta respinta però dal gip Alberto Lippini.

