Dispersi sul Monte Bianco, il forte vento ferma le ricerche

Chamonix-Aosta. La mattinata di ricerche concessa da una tregua meteorologica non ha dato esito positivo: Sara Stefanelli, 41 anni, genovese, e Andrea Galimberti, 53 anni, comasco, restano dispersi sul massiccio del Monte Bianco. L’ultimo contatto sabato, via telefono, nel quale i due avevano raccontato di essersi persi a causa della nebbia e di avere iniziato ad avvertire principi di congelamento.

Il soccorso alpino valdostano nella mattinata di oggi, martedì 10 settembre, ha effettuato alcuni sorvoli in elicottero nei pressi della vetta e a 4600 metri, sul versante italiano. I due alpinisti, infatti, erano saliti dalla via francese ma, forse per accelerare la discesa, aveva scelto di tornare per la via normale italiana.

» leggi tutto su www.ivg.it