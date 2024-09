Giornata benefica, alla Spezia, in memoria di Saida e per i suoi figli. Organizza “Non una di meno”

Non una di meno organizza una giornata benefica a sostegno dei figli della donna uccisa del marito a Riccò del Golfo lo scorso 20 maggio. In una nota il collettivo scrive: “Lunedì 20 maggio 2024 la nostra provincia è stata scossa dal femminicidio di Saida Hammouda. Tra il dolore e lo sgomento, insieme alla comunità di Riccò, il 24 maggio abbiamo organizzato una passeggiata rumorosa in risposta al suo femminicidio. Perché l’Italia è un paese profondamente sessista e permeato dalla cultura dello stupro e il femminicidio anche il più violento, è solo la punta dell’iceberg di tutta una serie di comportamenti, atteggiamenti, vessazioni, violenze a cui le donne sono soggette in qualsiasi ambito della loro vita, dalla sfera privata a quella pubblica.

Lo abbiamo ripetuto diverse volte: siamo stufe di una ritualità vuota fatta di 25 novembre e 8 Marzo in cui tutti si battono il petto e ripetono “mai più” ma nessuno agisce per operare un radicale cambiamento culturale, a tutto ciò opponiamo la nostra rabbia e il nostro amore. Ed è proprio per questo motivo che pratichiamo sorellanza e non vogliamo dimenticare il figlio e la figlia di Saida. Vogliamo fare la nostra parte e prendercene cura anche noi: raccogliamo tutte e tutti insieme fondi da destinare al loro sostentamento”.

