Iren, il cda ufficializza la nomina di Gianluca Bufo a nuovo amministratore delegato

Genova. È stata ufficializzata la nomina di Gianluca Bufo a nuovo amministratore delegato di Iren. Bufo era già stato scelto all’unanimità Marco Bucci, Stefano Lo Russo e Marco Massari, sindaci di Genova, Torino e Reggio Emilia riuniti nel patto di sindacato, e ora anche il consiglio di amministrazione lo ha nominato ad e direttore generale della società, con conferimento delle relative deleghe e dei poteri.

Bufo, già dirigente della società, in seguito al conferimento delle deleghe gestionali si qualifica come amministratore esecutivo non indipendente e, in base alle informazioni disponibili, non detiene azioni della società. A lui il compito di guidare la società dopo l’arresto di Paolo Emilio Signorini e l’assegnazione temporanea delle deleghe al presidente Luca Del Fabbro.

