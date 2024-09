Lavagna: rogo su barca in porto. Bimbo di 6 anni al Gaslini dopo il bagno

Poco prima delle 13 un’imbarcazione di 9 metri e mezzo ormeggiata nel porto di Lavagna, ha preso fuoco. L’allarme è partito alle prime avvisaglie e l’immediato intervento dei vigili del fuoco di Chiavari ha permesso di limitare i danni. A bordo non c’era nessuno. Sul posto anche la capitaneria di porto. Si suppone che il rogo sia dovuto a cause elettriche; a bordo era infatti in funzione il sistema che consente il mantenimento in carica delle batterie.

A metà pomeriggio a Cavi intervento del medico del 118 e della Croce Verde di Lavagna per un bambino di 6 anni in difficoltà mentre faceva il bagno. Giudicato in codice rosso, poi derubricato, è stato accompagnato al pronto soccorso del San Martino. Anche in questo caso sul posto capitaneria e carabinieri.

