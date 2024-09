L’ultima sfida alla Cremonese il preludio della rinascita dello Spezia

Gli ultimi incroci tra Cremonese e Spezia non hanno sorriso alla squadra ligure, che negli ultimi due anni ha raccolto appena un punto contro i grigiorossi tra Serie A e Serie B. Se l’ultimo incrocio allo Zini, stravinto per 3-0 dalla squadra di Giovanni Stroppa chiuse la parentesi di Massimiliano Alvini sulla panchina dei bianchi, durata un’altra settimana ma decisamente incrinata dopo quel ko, l’ultima partita tra le due squadre, il ritorno al Picco di metà gennaio, concise con il punto più basso dell’epoca Luca D’Angelo allo Spezia.

Uno 0-1 viziato da un erroraccio di Salvatore Esposito, che regalò il gol a Massimo Coda dopo una buonissima prestazione della squadra bianca, alla fine di quel pomeriggio ultima in classifica assieme alla Feralpisalò. Pochi giorni dopo la debacle per 4-0 contro il Como, lo Spezia si trovava nel periodo peggiore dell’anno, ma proprio la sconfitta contro la Cremonese diede il via alla rinascita della squadra bianca, che una settimana dopo vinse a Pisa e cominciò ad inanellare una serie di risultati positivi che portarono poi alla salvezza. Quello 0-1, assieme al 3-0 senza storia dell’andata, è ancora rimasto indigesto agli spezzini, che sabato pomeriggio allo Zini proveranno a ritrovare un successo che manca da decenni.

