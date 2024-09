Ponte Ceparana, lavori di consolidamento solo dopo la bretella per Santo Stefano

Slittano di un anno i lavori di consolidamento del ponte tra Ceparana e Pian di Valeriano lungo la SS330 di Buonviaggio. Prenderanno il via dopo che saranno realizzati e conclusi altri interventi: la bretella di Ceparana con il ponte sul Magra che sarà pronto a luglio del prossimo anno secondo la giunte regionale, la rotatoria di Bottagna a Vezzano Ligure e il potenziamento del casello autostradale di Ceparana. Opera definite da Regione Liguria “indispensabili per garantire alternative viarie efficaci e quindi minori disagi per residenti e imprese”.

Questo l’oggetto dell’accordo di cui l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone si è fatto promotore al fianco dei sindaci di Bolano, Calice al Cornoviglio, Follo e Vezzano Ligure nei confronti di Anas, che ha già espresso un parere favorevole, da formalizzare nelle prossime ore con la firma della richiesta avanzata da Regione, d’intesa con i Comuni. “Questo risultato è un esempio virtuoso di grande capacità di ascolto del territorio – dichiara l’assessore Giampedrone –. Nelle riunioni di fine agosto enti locali e categorie produttive avevano espresso forti preoccupazioni rispetto alla gestione del traffico e anche alla sicurezza della circolazione con l’avvio dei lavori e le conseguenti limitazioni alla viabilità secondo il cronoprogramma iniziale, dalla fine di settembre e quindi in concomitanza con le scuole e con le attività produttive a pieno regime. Per questo mi sono immediatamente attivato per trovare una soluzione, d’intesa con Anas, tenuto conto di tre infrastrutture, oggi in fase di conclusione o di prossima realizzazione, attese da decenni e assolutamente strategiche per quel territorio”.

