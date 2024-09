Recco: Collodari ha esposto la bandiera rosa, suoi i migliori fuochi

Chiusa l’edizione straordinaria della festa dell’8 Settembre a 200 anni dall’Incoronazione della Madonna del Suffragio. Stasera si è svolta la cerimonia dell’ammaina bandiera, la messa di ringraziamento concelebrata da don Giuseppe Guastavino, rettore del Santuario, che ha ricordato come il tempo abbia condizionato il programma, ma non lo spirito di devozione della festa ed ha ringraziato quanti hanno collaborato alla riuscita della celebrazione. il rito è stato concelebrato con dom Francesco Pepe priore del monastero di San Prospero e da un rappresentante della curia genovese. Presenti le autorità cittadine (assente il sindaco Carlo Bagnasco), i Quartieri, la Confraternita. I Quartieri hanno consegnato l’assegno 8.120 euro, ricavato della cena in via Trieste, pro restauri del santuario.

Ad esporre sul proprio pennone la bandiera rosa, il Quartiere Collodari che ha ritenuto il proprio spettacolo pirotecnico, il migliore.

» leggi tutto su www.levantenews.it