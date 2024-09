‘Santa’: Via Maragliano cantiere caotico ma indispensabile

Proteste e malumori in via Maragliano a Santa Margherita Ligure per il cantiere aperto da due settimane nel primo tratto, quello che si affaccia su via Bottaro, il lungomare.

“Ormai non ne possiamo più – afferma un residente – Si tratta di pochi metri di strada, ma la loro chiusura paralizza tutto. Quel tratto serve per entrare in via Maragliano arrivando dalla litoranea; per uscire dalla strada si passa invece dietro il benzinaio IP. Ormai sono quasi due settimane che per raggiungere via Maragliano bisogna passare da via Favale, dove si creano sempre ingorghi: è la strada che serve l’autosilos, stretta, con una curva. Ormai tutti hanno Suv enormi, che se si incrociano in quel punto bloccano tutto il traffico. E quando sono iniziati i lavori c’erano ancora molti turisti”.

» leggi tutto su www.levantenews.it