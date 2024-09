Savona, minoranze all’attacco: “Piazza Mameli? Il grave errore è stato su corso Italia”

Savona. “La presentazione delle proposte di risoluzione dei problemi di viabilità su piazza Mameli, aggravati da quando a gennaio 2023 la giunta ha chiuso al traffico l’ultimo tratto di corso Italia, via Manzoni e via Mistrangelo, è stata la dimostrazione plastica di come l’Amministrazione stia soffrendo il fatto che i cittadini stiano rispondendo con solerzia e forza alla petizione che abbiamo promosso insieme a tanti commercianti, tanto da illustrare in fretta e furia tre alternative progettuali raffazzonate che incidono ancor più negativamente sul traffico cittadino”.

Così i consiglieri comunali di minoranza Manuel Meles, Fabio Orsi, Daniela Giaccardi e Maurizio Scaramuzza intervengono sul futuro assetto di una delle piazze principali savonesi.

» leggi tutto su www.ivg.it