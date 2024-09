Vendemmia 2024, aziende e produttori: “Nuove strategie per affrontare i cambiamenti climatici”

Ponente. “La situazione climatica con eccessivo caldo a luglio e agosto, oltre alle ridotte escursioni termiche (a parte questi ultimi giorni) hanno creato inevitabili difficoltà per la Vendemmia di quest’anno. Le temperature elevate, 34-36 gradi, hanno bloccato la maturazione delle nostre uve, sia per gli zuccheri quanto per quella fenolica. E troppa umidità ha obbligato ad aumentare gli interventi nelle vigne con trattamenti fitosanitari”.

Lo ha dichiarato il responsabile Cia Savona del settore vitivinicolo Mirco Mastroianni, che non nasconde le criticità generali di questa annata per produttori, aziende del settore e le cantine del territorio savonese.

» leggi tutto su www.ivg.it