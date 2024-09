Viabilità Savona, Pd: “Se sivuole migliorare la città non si possono rinviare le scelte e cullarsi nell’immobilismo”

Savona. “Come Partito Democratico siamo impegnati nel processo di trasformazione di Savona attraverso l’azione dell’Amministrazione guidata da Marco Russo ed il lavoro dei nostri consiglieri comunali impegnati nella realizzazione del programma che alle elezioni del 2021 ha ottenuto il consenso della maggioranza dei savonesi, e grazie alla presenza sul territorio dei nostri circoli, dei nostri iscritti e del supporto dei molti elettori che ci rendono stabilmente il maggiore partito espresso dalla città. Rispetto alla richiesta di riapertura al traffico alle auto della porzione residua di un centinaio di metri di Corso Italia, oggetto in questi giorni di una raccolta di firme, riteniamo che la questione non possa essere utilmente trattata isolandola da una revisione complessiva della mobilità e che ciò richieda un approccio pragmatico e costruttivo”. Lo dichiara Simone Anselmo, segretario cittadino del Partito Democratico.

“Il problema del traffico delle auto persiste nella nostra città da molto tempo ed è prevalentemente il risultato della mancanza di scelte, di una propensione al rinvio di decisioni anche difficili, a volte nell’immediato impopolari o apparentemente tali. Scelte che possono incontrare dubbi od anche legittime contrarietà di cui una politica matura deve sapersi fare carico. Peraltro la scelta in questione di pedonalizzare la parte residua di Corso Italia ha incontrato non solo legittime perplessità, come si vorrebbe far apparire, ma anche l’attenzione costruttiva ed il favore di cittadini che non sono meno importanti di coloro che manifestano in oggi il loro disaccordo”.

