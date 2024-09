Affitti bevi: obbligo del Codice identificativo nazionale (Cin)

Dall’ufficio stampa Fiaip Liguria – Federazione italiana agenti immobiliari professionali

Affitti brevi più sicuri e trasparenti per i Consumatori con le nuove normative approvate a Roma e controlli più semplici per la Polizia Locale in sinergia con Fiaip, la federazione italiana agenti immobiliari professionali.

Dopo il periodo di sperimentazione e rodaggio del Cin (codice identificativo nazionale) entra infatti in funzione la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e il portale telematico (BDSR) del Ministero del Turismo che assegna il Cin superando la confusione sin qui generata dalla presenza di più codici identificativi attribuiti dalle singole regioni e da normative contrastanti a livello locale.

